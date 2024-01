SCENE NATIONALE – Sortie de résidence « Groove Catchers Extended » 16 avenue des Lissiers Aubusson, vendredi 23 février 2024.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23

MUSIQUE, FANFARE – GROOVE CATCHERS EXTENDED

– En résidence du 19 au 23 février

– Sortie de résidence vendredi 23 février à 18h30

– À partir de 5 ans

À l’origine d’Extended, le trio Groove Catchers. En grossissant aujourd’hui leurs rangs et leur son plus puissant, festif, cuivré , Groove Catchers s’offre la possibilité de donner corps autrement à l’esprit qui l’anime depuis ses débuts. Un groove brut tout en dentelle, satisfaisant les mélomanes les plus exigeants par l’élégance de l’écriture et le savoir-faire des instrumentistes.

.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-29 par OT Aubusson-Felletin