SCENE NATIONALE – Stage de théâtre avec Daniela Labbé Cabrera 16 avenue des Lissiers Aubusson, 11 février 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 13:00:00

Autour du thème du soin et de la réparation, Daniela Labbé Cabrera propose de travailler, le temps d’une journée, le passage du réel à la fiction. Des scènes du spectacle Coeur Poumon, des archives documentaires non utilisées dans la pièce et d’autres textes de soignants serviront de matériaux pour ce stage de pratique théâtrale. Aucun prérequis nécessaire pour participer.

– À partir de 16 ans

– Tarif 15 € et adhésion au CCAL

– Infos, adhésion et inscription obligatoire : Virginie Chabat – 05 55 83 09 12 – relations-publiques@snaubusson.com.

16 avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin