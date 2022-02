15ème Fête du livre Neuvy Neuvy Catégories d’évènement: Allier

Neuvy Allier Neuvy L’association Lecture et Loisirs NEUVY 03 vous invite à la 15ème fête du livre le dimanche 15 MAI 2022, salle polyvalente, de 10 h à 12 h. Entrée gratuite. lecture-et-loisirs@orange.fr +33 4 70 46 33 14 Neuvy

