Orchestre d’Harmonie d’Hérouville « 80 ans du débarquement » 155 rue de beaulue Hérouville-Saint-Clair, 7 juin 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07

A l’occasion de l’anniversaire du débarquement, les Orchestres d’Harmonie du conservatoire, la Saison musicale et la Ville d’Hérouville vous proposent un concert exceptionnel, gratuit et en plein air.

Sur les bord du canal, un hommage en musique sera rendu aux acteurs de cette période historique. La musique est présente partout dans cette première phase de la libération du pays et les grandes mélodies de cette période parlent à tous.

Au programme de cette soirée familiale : compositeurs résistants, musique militaire ou arrivée du jazz avec les big bands de l’armée américaine..

155 rue de beaulue Canal d’hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer