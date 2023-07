Odyssée : Trop près du mur 15 Rue Bodin Périgueux, 10 avril 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. Il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique. L’homme social face au clown sans filtre. Il sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale, mais avant tout de liberté, à bâtir ou à préserver..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The show explores the relationship between actor and character. On the one hand, there’s the cerebral creator, and on the other, his organic creature. The social man versus the unfiltered clown. It will be a question of education, transmission, safeguards, free will, self-censorship and social oppression, but above all of freedom, to be built or preserved.

El espectáculo explora el vínculo entre el actor y su personaje. Por un lado está el creador cerebral y por otro la criatura orgánica. El hombre social frente al payaso sin filtro. Será una cuestión de educación, transmisión, salvaguardas, libre albedrío, autocensura y opresión social, pero sobre todo de libertad, que hay que construir o preservar.

Die Aufführung schlägt vor, die Verbindung zwischen dem Schauspieler und seiner Figur zu ergründen. Auf der einen Seite steht der zerebrale Schöpfer und auf der anderen sein organisches Geschöpf. Der soziale Mensch steht dem ungefilterten Clown gegenüber. Es wird um Erziehung, Übertragung, Leitplanken, freien Willen, Selbstzensur und soziale Unterdrückung gehen, aber vor allem um Freiheit, die es zu errichten oder zu bewahren gilt.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Communal de Périgueux