Odyssée : Cavalcade en Cocazie 15 Rue Bodin Périgueux, 4 avril 2024, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Seul en scène, l’artiste s’affranchit de tous les codes pour exprimer une créativité impétueuse. Pour cela, il s’entoure d’une lutherie moderne et sauvage : on rencontre tour à tour deux chevaux mécaniques, des masques grelots cousus (de ses) mains et de multiples objets sonores improbables, dont il tire mélodies brutes et folles rythmiques..

2024-04-04 fin : 2024-04-05 . EUR.

15 Rue Bodin Le Palace

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alone on stage, the artist frees himself from all codes to express his impetuous creativity. To achieve this, he surrounds himself with wild, modern lutherie: we encounter two mechanical horses, hand-sewn masks and a host of improbable sound objects, from which he draws raw melodies and wild rhythms.

Solo en el escenario, el artista se libera de todos los códigos para expresar su impetuosa creatividad. Para ello, se rodea de un despliegue salvaje de instrumentos modernos, incluidos dos caballos mecánicos, máscaras cosidas a mano y un sinfín de objetos sonoros improbables, de los que extrae melodías crudas y ritmos salvajes.

Allein auf der Bühne befreit sich der Künstler von allen Codes, um seiner ungestümen Kreativität Ausdruck zu verleihen. Dafür umgibt er sich mit einem modernen und wilden Instrumentarium: Wir treffen abwechselnd auf zwei mechanische Pferde, selbstgenähte Glockenmasken und zahlreiche unwahrscheinliche Klangobjekte, denen er rohe Melodien und verrückte Rhythmen entlockt.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Communal de Périgueux