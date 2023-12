Aquarelle et carnet de voyage en forêt de Brocéliande 15 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

fin : 2024-04-27 . Animé par Anne Ricateau, aquarelliste et carnettiste, ce stage vous permettra de découvrir les sites mythiques de la forêt, carnet à la main, aquarelle en poche, pour croquer des arbres remarquable, se laisser porter par la magie du Val sans retour… 5 jours en immersion pour s’initier à l’aquarelle, au plaisir de peindre sur le motif, et créer un carnet unique et sensible. Le stage est accessible à tous (débutants comme expérimentés- adultes), avec un accompagnement personnalisé. Il est conçu de manière à donner des bases et des pistes de travail que chacun peut développer à son rythme. En pension complète au gîte des Gobelins en bordure du magnifique étang de Paimpont ! Les inscriptions sont souhaitées avant le 15 janvier 2024. .

15 Avenue du Chevalier Ponthus Gîte Les Gobelins

Paimpont 35380

