14e salon Rue des Métiers d’Art à Nontron 25, 26 et 27 octobre 2024 Nontron, vendredi 25 octobre 2024.

14e salon Rue des Métiers d’Art à Nontron 25, 26 et 27 octobre 2024 Nontron Dordogne

Le 14e salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 25, 26 et 27 octobre 2024 à Nontron. Vous y découvrirez des créations belles, éthiques et durable alliant savoir-faire et matières. Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode, pièces uniques et petites séries sont au cœur du salon !

Le 14e salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 25, 26 et 27 octobre 2024 à Nontron, en Périgord vert, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.

Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode, pièces uniques et petites séries sont au cœur du salon !

Chaque année, une trentaine de créateurs des métiers d’art présentent leurs nouvelles collections et font la démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité. Cette édition 2024 ne déroge pas à la règle. La sélection rigoureuse fait la part belle à l’excellence du geste, à la noblesse des matières, à la rigueur des finitions et à une esthétique irréprochable. Le salon Rue des Métiers d’Art présente des créateurs maîtrisant des savoir-faire d’exception qui partagent nos préoccupations actuelles et aspirent à un futur meilleur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Place Alfred Agard

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@metiersdartperigord.fr

L’événement 14e salon Rue des Métiers d’Art à Nontron 25, 26 et 27 octobre 2024 Nontron a été mis à jour le 2024-02-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin