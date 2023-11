SPECTACLE EN’CHANTÉ 14 rue du Faubourg Joly Tiercé, 5 juillet 2024, Tiercé.

Tiercé,Maine-et-Loire

Vendredi 05 juillet 2024, retrouvez le nouveau spectacle de l’association En’Chanté autour du thème « les années folles » à partir de 20h au Pax de Tiercé..

2024-07-05 fin : 2024-07-05 . EUR.

14 rue du Faubourg Joly Le Pax

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Friday July 05, 2024, enjoy the new show by the En’Chanté association on the theme of « the Roaring Twenties » from 8pm at the Pax in Tiercé.

El viernes 5 de julio de 2024, la asociación En’Chanté ofrecerá un nuevo espectáculo sobre el tema de « los locos años veinte » a partir de las 20.00 horas en el Pax de Tiercé.

Am Freitag, den 05. Juli 2024, findet ab 20 Uhr im Pax in Tiercé die neue Show des Vereins En’Chanté zum Thema « Die wilden Jahre » statt.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire