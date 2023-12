EMEZI EN CONCERT ! 14 rue de la côte des légendes Kerlouan, 9 juin 2024, Kerlouan.

Kerlouan Finistère

Début : 2024-06-09 18:00:00

fin : 2024-06-09 20:30:00

An daouad EMEZI, ennañ Elise Desbordes ha Perynn Bleunven, a gan tonioù e brezhoneg kempennet e mod jazz, pop, hip hop. Plijout a ra dezho c’hoari gant an div vouezh ha gant luskoù fiñvus. An testennoù a zo troet war-zu an 21vet kantvet, awenet gant arzourezed RnB.

EMEZI est un duo jazz-pop dansant et solaire composé de Elise Desbordes (chant, piano) et Perynn Bleunven (chant, percussions). Elles écrivent des chansons en breton sur des sons pop, hip hop et RnB, jazz. Harmonies vocales et groove endiablé, bienvenue dans l’univers d’EMEZI.

14 rue de la côte des légendes le MALOK

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne



