« La longue route » à Coulon 14 Place de l’Église Coulon, dimanche 5 mai 2024.

Coulon Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 19:30:00

fin : 2024-05-05

« Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme ».

Le 18 mars 1969, c’est par ces mots que Bernard Moitessier abandonne officiellement le Golden Globe Challenge, première course autour du monde à la voile sans escale et sans assistance (devenue depuis le Vendée Globe Challenge), dans laquelle il s’est élancé le 22 août 1968 et qu’il est en passe de remporter.

En renonçant à la gloire et à la fortune, il est entré dans la légende.

« Mon souhait est d’arriver à faire vivre sur scène ce fantastique récit qui me fait rêver depuis tant d’années, d’arriver à emmener les spectateurs en voyage en bateau autour du monde, le temps d’un spectacle ».

Tierry Lavat.

14 Place de l’Église Jardin de la mairie

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ciejdl79@gmail.com



