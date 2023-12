12e Dress’in Deauville – CDI 3*, 2*, Amateur, Jeunes chevaux, poneys et juniors 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 11 juillet 2024, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-11

fin : 2024-07-14

Elégance et performance au programme ! Co-organisé par le Pôle international du Cheval Longines Deauville et l’association Deauville Sports Equestres, le Dress’in Deauville réunit quelques grands noms du dressage français et étrangers, et les espoirs de la discipline, prêts à s’illustrer dans 8 niveaux de compétitions : de l’amateur au niveau international 3*, en passant par le 2*, les jeunes U25, Poneys, Jeunes Cavaliers, Juniors et Jeunes chevaux. Accueillant une quinzaine de nations, nul doute que le public assiste une fois encore à des figures imposées et reprises libres en musique du plus haut niveau.

Plus d’informations à venir..

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



