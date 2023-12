Concours de saut d’obstacles : Grand Régional et Circuit Régional Amateur 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 7 juin 2024, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Les meilleurs cavaliers amateurs normands se retrouvent à Deauville sur le circuit du Grand Régional, organisé par le Comité Régional d’Equitation en Normandie. Ce circuit fédéral est dédié aux cavaliers amateurs dans les catégories 1 (1m15), 2 (1m05) et Elite (1m25). Sur le modèle du Grand National, il vise à mettre en valeur les « Grand Prix Amateurs » en Normandie et permettre aux amateurs de gagner en expérience avant de se lancer sur le circuit professionnel. Il se compose de neuf étapes, organisées entre avril et septembre, chacune permettant d’engranger des points pour se qualifier pour la grande finale..

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



