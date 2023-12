Antti Paalanen – Concert de musique Folklorique / électronique 135 Route de Santik Beneat Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2024-04-05 . Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon : voici la gageure d’Antti Paalanen. L‘artiste superpose ainsi l’ambiance bon enfant de l’accordéon aux beats entêtants des musiques électroniques. Après tout, l’accordéon a toujours fait danser. Avec Antti Paalanen, c’est juste un peu plus costaud. Il a ainsi créé un son totalement personnel et sauvage sur son accordéon qu’il a baptisé Breathbox (la machine à respirer), personne à part entière dans ses concerts. Amoureux de métal depuis l’adolescence, Antti Paalanen ajoute à ce mélange technoïdes un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Cette fusion de l’ancien et du moderne donne l’impression de participer à une fête viking sous acide… La techno à bretelles est née ! Informations pratiques :

