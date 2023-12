Grand Môme – Concert 135 Route de Santik Beneat Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 . Dans le hall de l’Espace Avel Vor, Grand Môme proposera des chansons à la guitare ou au ukulélé. Ses chansons prennent également vie grâce à une loop box et bien entendu grâce aux enfants qui participent en chantant et en dessinant. Un beau moment à partager en famille ! Informations pratiques :

A partir de 3 ans.

Dans la limite des places disponibles.

Placement libre et assis.

Réservation fortement recommandée .

135 Route de Santik Beneat 5 Rue de la Fontaine Blanche

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

