« L’Histoire du soldat » par l’Orchestre Régional de Normandie 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen, 15 mai 2024, Caen.

Caen,Calvados

Alors que la Première Guerre Mondiale déchire l’Europe et que la Révolution éclate en Russie, Igor Stravinsky, exilé en Suisse, compose « L’histoire du soldat », spectacle inspiré d’un conte traditionnel russe et réécrit par Charles Ferdinand Ramuz. La première représentation a lieu en 1918.

Qui mieux que l’Orchestre Régional de Normandie pouvait s’emparer de cette suite théâtrale pour petit orchestre, dont la vocation était de tourner dans tous types de lieux dans un contexte de guerre et de pénurie : le projet fut en effet de créer un petit « théâtre ambulant, avec des moyens limités au maximum, que l’on pourrait facilement transporter d’un endroit à l’autre et présenter dans des locaux modestes. »

Igor Stravinsky (1882-1971), composition • Charles Ferdinand Ramuz, livret

L’histoire du Soldat

avec une première partie conçue par Adeline Caron et Benjamin Lazar et mise en musique par

Martin Matalon (né en 1958), compositeur en résidence

création musicale originale • commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2023

Benjamin Lazar, texte et mise en scène

Alix Mercier, collaboration artistique

Yann Chapotel, art vidéo

Adeline Caron, décors et costumes

Camille Mauplot, création lumières

Gérard Marie, régisseur son

Maurin Ollès, le soldat

Pierre Maillet, le diable

Taya Skorokhodova, la narratrice

Jean Deroyer, direction musicale

Orchestre Régional de Normandie

En coproduction avec le Théâtre de l’Incrédule

Martin MATALON, compositeur en résidence à l’Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

En partenariat avec la Renaissance – Mondeville dans le cadre de l’accueil en résidence du projet

Le Théâtre de l’Incrédule est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC de Normandie ainsi que par la Région Normandie pour le projet « L’Entremonde » , et reçoit régulièrement le soutien du département de l’Eure, de l’Odia, de la Spedidam, de l’Adami, du CNC et du CNM. Benjamin Lazar est artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens.

Source : ORN.

2024-05-15 20:00:00 fin : 2024-05-15 . .

135 Boulevard Maréchal Leclerc Théâtre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



While the First World War was tearing Europe apart and the Revolution was breaking out in Russia, Igor Stravinsky, exiled in Switzerland, composed « L?histoire du soldat » (The Soldier?s Tale), inspired by a traditional Russian tale and rewritten by Charles Ferdinand Ramuz. The first performance took place in 1918.

Who better than the Orchestre Régional de Normandie to take on this theatrical suite for small orchestra, whose vocation was to tour all types of venues in a context of war and scarcity: the project was in fact to create a small « itinerant theater, with means limited to the maximum, which could be easily transported from one place to another and presented in modest premises. »

Igor Stravinsky (1882-1971), composition ? Charles Ferdinand Ramuz, libretto

L?histoire du Soldat

with a first part conceived by Adeline Caron and Benjamin Lazar and set to music by

Martin Matalon (b. 1958), composer in residence

original musical creation ? commissioned by the Orchestre Régional de Normandie 2023

Benjamin Lazar, text and direction

Alix Mercier, artistic collaboration

Yann Chapotel, video art

Adeline Caron, sets and costumes

Camille Mauplot, lighting design

Gérard Marie, sound manager

Maurin Ollès, the soldier

Pierre Maillet, the devil

Taya Skorokhodova, the narrator

Jean Deroyer, musical director

Orchestre Régional de Normandie

In coproduction with Théâtre de l?Incrédule

Martin MATALON, composer in residence at the Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

In partnership with the Renaissance ? Mondeville as part of the project?s residency program

The Théâtre de l?Incrédule is subsidized by the Ministère de la Culture ? DRAC de Normandie and the Région Normandie for the « L?Entremonde » project project, and receives regular support from the Eure department, Odia, Spedidam, Adami, CNC and CNM. Benjamin Lazar is associate artist at the Maison de la Culture d?Amiens.

Source : ORN

Mientras la Primera Guerra Mundial desgarraba Europa y estallaba la Revolución en Rusia, Igor Stravinsky, exiliado en Suiza, compuso La historia del soldado, basada en un cuento tradicional ruso y reescrita por Charles Ferdinand Ramuz. La primera representación tuvo lugar en 1918.

Quién mejor que la Orchestre Régional de Normandie para hacerse cargo de esta suite teatral para pequeña orquesta, cuya vocación era hacer giras por todo tipo de lugares en un contexto de guerra y escasez: el proyecto era, de hecho, crear un pequeño « teatro ambulante, con medios limitados al máximo, que pudiera transportarse fácilmente de un lugar a otro y presentarse en locales modestos »

Igor Stravinsky (1882-1971), composición ? Charles Ferdinand Ramuz, libreto

La historia del soldado

con la primera parte concebida por Adeline Caron y Benjamin Lazar y musicada por

Martin Matalon (1958), compositor residente

creación musical original por encargo de la Orquesta Regional de Normandía 2023

Benjamin Lazar, texto y dirección

Alix Mercier, colaboración artística

Yann Chapotel, videoarte

Adeline Caron, decorados y vestuario

Camille Mauplot, diseño de iluminación

Gérard Marie, ingeniero de sonido

Maurin Ollès, el soldado

Pierre Maillet, el diablo

Taya Skorokhodova, la narradora

Jean Deroyer, director musical

Orquesta Regional de Normandía

En coproducción con el Théâtre de l’Incrédule

Martin MATALON, compositor residente en la Orquesta Regional de Normandía 2022-2024

En colaboración con el Renaissance ? Mondeville en el marco del programa de residencias del proyecto

El Théâtre de l’Incrédule está subvencionado por el Ministère de la Culture ? DRAC de Normandía y la Región de Normandía para el proyecto « L’Entremonde y recibe apoyo regular del departamento de Eure, Odia, Spedidam, Adami, CNC y CNM. Benjamin Lazar es artista asociado en la Maison de la Culture de Amiens.

Fuente : ORN

Während der Erste Weltkrieg Europa zerrüttete und die Revolution in Russland ausbrach, komponierte Igor Strawinsky, der in der Schweiz im Exil lebte, das Stück « Die Geschichte vom Soldaten », das auf einem traditionellen russischen Märchen basiert und von Charles Ferdinand Ramuz umgeschrieben wurde. Die Uraufführung fand 1918 statt.

Wer wäre besser geeignet als das Orchestre Régional de Normandie, um diese theatralische Suite für kleines Orchester zu übernehmen, die in einer Zeit des Krieges und des Mangels an allen möglichen Orten aufgeführt werden sollte: Das Projekt bestand darin, ein kleines « Wandertheater mit möglichst beschränkten Mitteln zu schaffen, das man leicht von einem Ort zum anderen transportieren und in bescheidenen Räumen aufführen konnte. »

Igor Strawinsky (1882-1971), Komposition ? Charles Ferdinand Ramuz, Libretto

Die Geschichte des Soldaten

mit einem ersten Teil, der von Adeline Caron und Benjamin Lazar konzipiert und von

Martin Matalon (geb. 1958), Composer in Residence ?

musikalische Originalkreation ? Auftrag des Orchestre Régional de Normandie 2023

Benjamin Lazar, Text und Regie

Alix Mercier, künstlerische Zusammenarbeit

Yann Chapotel, Videokunst

Adeline Caron, Bühnenbild und Kostüme

Camille Mauplot, Lichtgestaltung

Gérard Marie, Tonregisseur

Maurin Ollès, der Soldat

Pierre Maillet, der Teufel

Taya Skorokhodova, die Erzählerin

Jean Deroyer, musikalische Leitung

Orchestre Régional de Normandie

In Koproduktion mit dem Théâtre de l’Incrédule

Martin MATALON, Komponist in Residenz beim Orchestre Régional de Normandie 2022-2024

In Partnerschaft mit der Renaissance ? Mondeville im Rahmen des Projekts « accueil en résidence »

Das Théâtre de l’Incrédule wird vom französischen Kulturministerium ? DRAC de Normandie sowie von der Region Normandie für das Projekt « L?Entremonde » und wird regelmäßig vom Département Eure, Odia, Spedidam, Adami, CNC und CNM unterstützt. Benjamin Lazar ist assoziierter Künstler des Maison de la Culture d’Amiens.

Quelle: ORN

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité