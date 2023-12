Stage sculpture terre cuite 132A Route du Prieuré Perreuil Catégories d’Évènement: Perreuil

Début : 2024-07-08 10:00:00

fin : 2024-07-12 17:00:00 . Aux Ateliers du Prieuré, Christine Guillon fabrique des sculptures en terre argile émaillée. Ce stage d’initiation de modelage sculpture argile a lieu de 10h à 17h, avec une collation vers 16h et une pause piscine à 17h pour terminer la journée. Sur inscription préalable. EUR.

132A Route du Prieuré Les Ateliers du Prieuré

Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

