13 ème Marche Gourmande des Terroirs Gueugnonnais Salle des fêtes Issy-l’Évêque, dimanche 12 mai 2024.

Le parcours d’environ 13 kilomètres est parsemé de 5 haltes gourmandes dont 3 au sein d’exploitations agricoles, proposant des produits locaux tout en parcourant le Charolais.

Organisation Comité Agricole, Confrérie des Saveurs du Pays Charolais, les Jeunes Agriculteurs et l’Office de Tourisme Monts et Vallées.

Le repas est constitué de produits locaux.

Tarifs 26€ adultes et 13€ enfants.

Inscriptions du 20 mars au 03 mai auprès de

* l’Office de Tourisme Monts et Vallées 1 rue pasteur BP44 71130 GUEUGNON

ou

* Monsieur SOEUR Alain 1029 route de Clessy 71160 RIGNY SUR ARROUX 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Salle des fêtes Allée du parc

Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ot@cceals.fr

