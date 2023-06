LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – ATELIER DANSE « LA DANSITÉ DE L’ÊTRE » 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 24 avril 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Avec les professeurs du Conservatoire Béziers Méditerranée Pascal Vermeeren et Sylvie Colas, découvrez le mouvement, l’espace, le temps, l’écoute et la sensibilité artistique. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Présence d’un adulte obligatoire..

2024-04-24 à 14:30:00 ; fin : 2024-04-24 16:30:00. .

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



With Béziers Méditerranée Conservatory teachers Pascal Vermeeren and Sylvie Colas, discover movement, space, time, listening and artistic sensitivity. Free admission on reservation. For children aged 6 to 12 – An adult must be present.

Con los profesores del Conservatorio del Méditerranée de Béziers Pascal Vermeeren y Sylvie Colas, descubra el movimiento, el espacio, el tiempo, la escucha y la sensibilidad artística. Entrada gratuita con reserva previa. Para niños de 6 a 12 años – Deben ir acompañados de un adulto.

Mit den Lehrern des Konservatoriums Béziers Méditerranée Pascal Vermeeren und Sylvie Colas entdecken Sie Bewegung, Raum, Zeit, Zuhören und künstlerisches Empfinden. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

