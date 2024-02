12ème Rando VTT / Marche Bas-en-Basset, samedi 1 juin 2024.

12ème Rando VTT / Marche Bas-en-Basset Haute-Loire

Envie de découvrir ou redécouvrir les chemins autour de Bas en Basset, alors cette rando VTT/ Marche est faite pour vous !! 3 parcours VTT (12- 30 et 45 kms )et 3 parcours marche (6-12 et 22 kms)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Espace Fabro

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement 12ème Rando VTT / Marche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron