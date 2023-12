Randonnée-Découverte 125 rue Trav. Saint-Urbain, 7 avril 2024, Saint-Urbain.

Saint-Urbain Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

L’association Les Amis de Trévarn et du Patrimoine organise une nouvelle randonnée à la découverte du territoire et du patrimoine naturel et bâti de la commune de Saint-Urbain.

Cette année, au cours de la marche, les randonneurs seront invités à retrouver des éléments du patrimoine sous la forme d’un « rallye-photo ».

Deux parcours sont proposés :

Un circuit de 18 km : Départ à 10h de la salle Ty Kreisker. Prévoir un pique-nique.

Un circuit de 8 km : Départs par groupes entre 13h30 et 14h de la salle Ty Kreisker.

À la suite de la randonnée, un goûter, au profit de l’association, sera servi à la salle Ty Kreisker.

125 rue Trav. Salle Ty Kreisker

Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne



