THÉATRE – OPÉRATION NOISETTES 12 Rue Lapique Bar-le-Duc, 12 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La troupe « Les Coulisses » de Lisle-en-Rigault joue la nouvelle pièce de boulevard « opération noisettes » de Marc Soler, pour Peri Naua.

Rire et bonne humeur au programme.. Tout public

Vendredi 2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 . 8 EUR.

12 Rue Lapique Salle des fêtes, parc de l’hôtel de Villle

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The « Les Coulisses » troupe from Lisle-en-Rigault performs Marc Soler’s new boulevard play « opération noisettes », for Peri Naua.

Laughter and good humor on the program.

La compañía « Les Coulisses » de Lisle-en-Rigault representa la nueva obra de bulevar de Marc Soler « opération noisettes » para Peri Naua.

Risas y buen humor en el programa.

Die Theatergruppe « Les Coulisses » aus Lisle-en-Rigault spielt für Peri Naua das neue Boulevardstück « Operation Haselnuss » von Marc Soler.

Lachen und gute Laune stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT SUD MEUSE