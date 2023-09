Spectacle : Lou Petit, de l’orient à l’occident 12 place du Général de Gaulle Civray, 17 mai 2024, Civray.

Civray,Vienne

[Cie Le berger des sons] – Contes et musiques traditionnelles

Alain Larribet est un artiste à la personnalité singulière, généreuse et attachante.

Musicien autodidacte, il a créé un « langage d’émotions » qui ne reconnaît que la poésie des sons pour figurer une prairie, une montagne, une cascade, l’air, la pluie, son chien…

Sa voix, imprégnée de diverses couleurs des chants du monde, nous transporte au-delà des frontières, par-delà la cime des arbres qui ont jalonné son chemin.

Au fil de ses pérégrinations, de la Vallée d’Aspe aux steppes mongoles, on entendra tantôt un duduk, tantôt un hulusi, tantôt encore un hang, un tambourin à cordes, un harmonium indien…

Libéré de toute convention, Alain Larribet se souvient et nous partage des récits de son enfance et des histoires de pastoralisme, témoignant avec une grande sincérité de son amour pour la nature et sa passion pour le voyage..

2024-05-17 fin : 2024-05-17 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



[Cie Le berger des sons] ? Tales and traditional music

Alain Larribet is an artist with a singular, generous and endearing personality.

A self-taught musician, he has created a « language of emotions » that recognizes only the poetry of sounds to represent a meadow, a mountain, a waterfall, the air, the rain, his dog?

His voice, imbued with the diverse colors of the world’s songs, carries us beyond borders, beyond the treetops that have marked his path.

As he wanders from the Vallée d’Aspe to the Mongolian steppes, we sometimes hear a duduk, sometimes a hulusi, sometimes a hang, a string tambourine, an Indian harmonium?

Unencumbered by convention, Alain Larribet recalls and shares stories of his childhood and pastoralism, testifying with great sincerity to his love of nature and his passion for travel.

[Cie Le berger des sons] ? Cuentos y música tradicional

Alain Larribet es un artista con una personalidad singular, generosa y cautivadora.

Músico autodidacta, ha creado un « lenguaje de las emociones » que sólo reconoce la poesía de los sonidos para describir un prado, una montaña, una cascada, el aire, la lluvia, su perro?

Su voz, impregnada de los diversos colores de los cantos del mundo, nos transporta más allá de las fronteras, más allá de las copas de los árboles que han marcado su camino.

Mientras deambula del Valle de Aspe a las estepas de Mongolia, a veces toca un duduk, a veces un hulusi, a veces un hang, una pandereta de cuerda, un armonio indio?

Sin ataduras, Alain Larribet recuerda y comparte anécdotas de su infancia y del pastoreo, testimoniando con gran sinceridad su amor por la naturaleza y su pasión por los viajes.

[Cie Le berger des sons]? Märchen und traditionelle Musik

Alain Larribet ist ein Künstler mit einer einzigartigen, großzügigen und fesselnden Persönlichkeit.

Als Musiker und Autodidakt hat er eine « Sprache der Emotionen » geschaffen, die nur die Poesie der Klänge kennt, um eine Wiese, einen Berg, einen Wasserfall, die Luft, den Regen, seinen Hund usw. darzustellen

Seine Stimme, die von den verschiedenen Farben der Lieder der Welt durchdrungen ist, trägt uns über die Grenzen hinaus, über die Wipfel der Bäume, die seinen Weg säumten.

Auf seinen Wanderungen vom Aspe-Tal bis in die mongolische Steppe hört man mal ein Duduk, mal eine Hulusi, mal ein Hang, ein Tamburin, ein indisches Harmonium?

Frei von jeglichen Konventionen erinnert sich Alain Larribet und teilt mit uns Geschichten aus seiner Kindheit und über die Weidewirtschaft, wobei er seine Liebe zur Natur und seine Leidenschaft für das Reisen mit großer Aufrichtigkeit zum Ausdruck bringt.

