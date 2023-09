Spectacle : Marseille(s), je vous offre un vers 12 place du Général de Gaulle Civray, 20 avril 2024, Civray.

Civray,Vienne

Avec «MARSEILLE(S), je vous offre un vers», Nicole Ferroni déclame sa flamme à Marseille dans un spectacle drôle et poétique qui mêle des textes de sa plume, ceux d’autres auteurs et quelques épisodes historiques qui ont secoué la ville.

En humoriste bien sûr, mais aussi en formidable autrice, conteuse et parfois même chanteuse, elle vous embarque dans une traversée de Marseille à la rame et à la rime.

Oh booooonnnne mère !.

2024-04-20 fin : 2024-04-20 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With « MARSEILLE(S), je vous offre un vers », Nicole Ferroni declaims her love for Marseille in a funny, poetic show that combines texts from her own pen, those of other authors and a few historical episodes that have shaken the city.

As a humorist, of course, but also as a formidable author, storyteller and sometimes even singer, she takes you on a journey across Marseille, rowing and rhyming.

Oh booooonnnne mother!

Con « MARSEILLE(S), je vous offre un vers », Nicole Ferroni declama su amor por Marsella en un espectáculo divertido y poético que combina textos de su propia pluma, de otros autores y algunos episodios históricos que han sacudido la ciudad.

Como comediante, por supuesto, pero también como formidable autora, narradora y a veces incluso cantante, le lleva a recorrer Marsella a golpe de remos y rimas.

¡Oh booooonnnne madre!

In « MARSEILLE(S), je vous offre un vers » (MARSEILLE(S), je vous offre un vers) erklärt Nicole Ferroni ihre Liebe zu Marseille in einer witzigen und poetischen Show, die Texte aus ihrer Feder, von anderen Autoren und einige historische Episoden, die die Stadt erschüttert haben, miteinander vereint.

Sie ist natürlich eine Komikerin, aber auch eine großartige Autorin, Erzählerin und manchmal sogar Sängerin.

Oh booooonnnne Mutter!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou