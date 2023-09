Match d’Impro 12 place du Général de Gaulle Civray, 6 avril 2024, Civray.

Civray,Vienne

Nous vous proposons à nouveau une soirée « match d’impro » avec les Zinzins Probables (ZZP pour les intimes).

Une soirée « théâtre d’impro » n’est pas une soirée comme les autres. Là où d’habitude le silence se fait pour écouter respectueusement le texte, ce n’est que rires, sifflements, interpellations, vols de savates, …et musique !

Imaginez une patinoire sur la scène de la Margelle. Deux équipes aux aguets qui se font face. Un arbitre implacable, en la personne de Christian Compagnon. Des sujets improvisés pour des cessions de quelques minutes. Des intermèdes mémorables de Jean-Louis. Un DJ (Antoine) un peu perché aux musiques forcément décalées. Et un public sollicité pour mettre le feu à la soirée!

Vous n’êtes pas encore convaincu.e ? Alors venez simplement découvrir et participer!.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once again, we’re bringing you an « improv match » evening with Les Zinzins Probables (ZZP for short).

An « improv theater » evening is like no other. Where there is usually silence to listen respectfully to the text, there is nothing but laughter, whistling, questioning, soap-stealing…and music!

Imagine an ice rink on the Margelle stage. Two teams on the edge of their seats, facing each other. A relentless referee in the person of Christian Compagnon. Improvised topics for short sessions. Memorable interludes by Jean-Louis. A DJ (Antoine) with an offbeat soundtrack. And an audience on hand to set the evening alight!

Still not convinced? Then come and join in the fun!

Una vez más, le traemos una noche de improvisación con Les Zinzins Probables (ZZP para abreviar).

Una velada de « teatro de improvisación » no se parece a ninguna otra. Donde suele haber silencio para escuchar respetuosamente el texto, no hay más que risas, silbidos, gritos, zapatillas volando… ¡y música!

Imagínese una pista de hielo en el escenario del Margelle. Dos equipos al borde del asiento, uno frente al otro. Un árbitro implacable en la persona de Christian Compagnon. Temas improvisados para sesiones cortas. Interludios memorables a cargo de Jean-Louis. Un DJ (Antoine) con una banda sonora fuera de lo común. Y un público dispuesto a animar la velada

¿Aún no está convencido? Venga y participe

Wir bieten Ihnen wieder einen Abend mit Improvisationstheater mit den Zinzins Probables (ZZP) an.

Ein Abend mit Improvisationstheater ist kein Abend wie jeder andere. Wo sonst Stille herrscht, um respektvoll dem Text zu lauschen, gibt es hier nur Gelächter, Pfiffe, Zwischenrufe, Seifenfliegen, … und Musik!

Stellen Sie sich eine Eisbahn auf der Bühne von La Margelle vor. Zwei Teams auf der Lauer, die sich gegenüberstehen. Ein unerbittlicher Schiedsrichter in der Person von Christian Compagnon. Improvisierte Themen für minutenlange Einsätze. Denkwürdige Intermezzi von Jean-Louis. Ein etwas abgehobener DJ (Antoine) mit zwangsläufig schräger Musik. Und ein Publikum, das den Abend zum Kochen bringen soll!

Sie sind noch nicht überzeugt? Dann kommen Sie einfach vorbei und machen Sie mit!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou