Lectures & conte bilingue 12 Place Courtaud Felletin, 22 mai 2024 15:30, Felletin.

Felletin,Creuse

Après un « tour du monde », le Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie et la Médiathèque Creuse Grand Sud vous invitent à découvrir le Royaume-Uni à travers les yeux de J.R.R. Tolkien, en vous proposant un cycle d’animations gratuit tourné vers le public familial tout au long de l’année !

Continuons d’explorer le Royaume-Uni par une lecture d’albums en français suivie d’une lecture, bilingue cette fois, d’un conte écrit à plusieurs mains par le groupe d’apprenants de l’association FLEBUS.

Dès 5 ans. Entrée libre..

2024-05-22 fin : 2024-05-22

12 Place Courtaud

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After a « world tour », the Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] of the Cité internationale de la tapisserie and the Médiathèque Creuse Grand Sud invite you to discover the United Kingdom through the eyes of J.R.R. Tolkien, by offering a free cycle of events aimed at families throughout the year!

Let?s continue our exploration of the United Kingdom with a reading of albums in French, followed by a bilingual reading of a story written by a group of learners from the FLEBUS association.

Ages 5 and up. Free admission.

Tras una « vuelta al mundo », el Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie y la Médiathèque Creuse Grand Sud le invitan a descubrir el Reino Unido a través de los ojos de J.R.R. Tolkien, con una serie de actos gratuitos dirigidos a las familias durante todo el año

Continuemos nuestra exploración del Reino Unido con una lectura de álbumes en francés, seguida de la lectura bilingüe de un cuento escrito a varias manos por un grupo de alumnos de la asociación FLEBUS.

A partir de 5 años. Entrada gratuita.

Nach einer « Weltreise » laden Sie das Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] der Cité internationale de la tapisserie und die Médiathèque Creuse Grand Sud ein, das Vereinigte Königreich mit den Augen von J.R.R. Tolkien zu entdecken

Wir setzen unsere Entdeckungsreise durch das Vereinigte Königreich mit einer Lesung von Alben auf Französisch fort, gefolgt von einer zweisprachigen Lesung einer Geschichte, die von der Lerngruppe des Vereins FLEBUS mit mehreren Händen geschrieben wurde.

Ab 5 Jahren. Freier Eintritt.

