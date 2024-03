11éme exposition des artistes du collectif d’Art et Dore Salle Richelieu La Chaise-Dieu, samedi 30 mars 2024.

11éme exposition des artistes du collectif d’Art et Dore Salle Richelieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Exposition « Musique et Danse » du Collectif d’artistes éclectiques « Dore et d’Art » autour de gravures, sculptures, photographies, poèmes.. au sein du parcours de l’Abbaye. Tarif expo seule: 7€. Informations et réservations au 04 71 00 01 16.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 13:30:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Salle Richelieu Abbaye de La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement 11éme exposition des artistes du collectif d’Art et Dore La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay