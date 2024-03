11ÉME ÉDITION DE L’ART EN CAVE® Saint-Chinian, lundi 1 juillet 2024.

11ÉME ÉDITION DE L’ART EN CAVE® Saint-Chinian Hérault

L’Art en cave® est un concept unique qui associe l’œuvre d’un artiste contemporain et une cuvée d’exception.

Le caveau est accessible toute l’année, et des visites sont organisés de Juillet à Aout.

Quand le vin et l’art se rencontrent !

A Saint-Chinian, la cave de Saint-Chinian est sans contexte l’une des plus belles cave du Sud de la France. Vous pourrez y rencontrer ses vignerons chaleureux qui unissent leur savoir-faire et produisent des vins reconnus dans le monde entier. Une étape incontournable pour le plaisir des sens.

Venez découvrir également l’Art en Cave, un concept unique qui associe l’oeuvre d’un artiste contemporain et une cuvée d’exception.

Une fresque est réalisée sur l’une des cuves de la cave. Un extrait de l’œuvre est ensuite reproduit sur l’étiquette des bouteilles.

Cette cuvée, minutieusement élaborée par les vignerons de la cave de Saint-Chinian, devient le portrait de la fresque. Cet ensemble constitue alors un véritable témoignage du passage de l’artiste à la cave, dont l’empreinte demeurera durablement, à travers l’ouverture de cet espace d’exposition au plus grand nombre.

Inauguration de la nouvelle fresque le 27 juillet à 19h.

Bar à vins et foodtruck à partir de 19h30.

Concert à 21h et feu d’artifice à 23h.

Visites de l’Art en Cave en juillet et août du lundi au vendredi en fin de journée, sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

Chemin de Sorteilho

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie caveau@vin-saintchinian.com

L’événement 11ÉME ÉDITION DE L’ART EN CAVE® Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-03-15 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN