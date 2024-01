Concert – Anari 119 boulevard de la Mer Hendaye, dimanche 21 avril 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 19:00:00

fin : 2024-04-21

Dès la publication de son premier album éponyme en 1996, Anari Alberdi n’a cessé de nous surprendre avec des morceaux d’une rare puissance émotionnelle. Une chanteuse à l’univers personnel et intimiste, s’inspirant de Tom Waits, Léonard Cohen ou PJ Harvey.

Anari c’est une voix rocailleuse, fragile et émouvante, au service de paroles qui nous parlent sans détour des joies et surtout des peines provoquées par les relations personnelles. Accompagnée de ses musiciens fidèles, elle nous présente son tout dernier

album, sorti en mars 2024.

Dès la publication de son premier album éponyme en 1996, Anari Alberdi n’a cessé de nous surprendre avec des morceaux d’une rare puissance émotionnelle. Une chanteuse à l’univers personnel et intimiste, s’inspirant de Tom Waits, Léonard Cohen ou PJ Harvey.

Anari c’est une voix rocailleuse, fragile et émouvante, au service de paroles qui nous parlent sans détour des joies et surtout des peines provoquées par les relations personnelles. Accompagnée de ses musiciens fidèles, elle nous présente son tout dernier

album, sorti en mars 2024.

.

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Hendaye Tourisme & Commerce