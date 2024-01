Théâtre – Là-bas 119 boulevard de la Mer Hendaye, vendredi 19 avril 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19

Elles sont deux. Deux sur un îlot, espace isolé du monde extérieur. Depuis combien de temps ? Elles ne le savent pas. Jour après jour, elles enfilent des perles. Serait-il possible qu’il existe autre chose là-bas ?

Là-bas raconte ce moment où l’on est tiraillé entre la peur de l’inconnu et l’envie d’exploration et de nouveauté. Ventre, nid, maison, l’îlot ouvre l’imaginaire de l’enfant spectateur et permet à chacun d’y projeter ses rêves et ses peurs.

.

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Hendaye Tourisme & Commerce