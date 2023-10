Châteaux en fête – Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord, 13 avril 2024, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

ATELIER « PAPIER MÂCHÉ »

Atelier « papier mâché » d’Alexandru Schiopu qui apprendra aux grands et aux petits (dès 10 ans) à créer des abat-jour.

Le matériel est fourni par l’artiste et les participants pourront emmener leurs œuvres chez eux.

30 € par personne.

Réservation recommandée par téléphone ou e-mail (car places limitées)..

2024-04-13 fin : 2024-04-28 . .

116 impasse de Beaurecueil Château de Beaurecueil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PAPER MACHE » WORKSHOP

Alexandru Schiopu’s « papier-mâché » workshop will teach adults and children (from 10 years old) to create lampshades.

The material is provided by the artist and the participants can take their work home.

30 ? per person.

Reservation recommended by phone or e-mail (as places are limited).

TALLER DE PAPEL MACHÉ

El taller de « papel maché » de Alexandru Schiopu enseñará a pequeños y mayores (a partir de 10 años) a crear pantallas para lámparas.

El artista proporcionará el material y los participantes podrán llevarse su obra a casa.

30 ? por persona.

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico (ya que las plazas son limitadas).

WORKSHOP « PAPPMACHÉ »

Workshop « Pappmaché » von Alexandru Schiopu, der Groß und Klein (ab 10 Jahren) beibringt, wie man Lampenschirme herstellt.

Das Material wird vom Künstler zur Verfügung gestellt und die Teilnehmer können ihre Werke mit nach Hause nehmen.

30 ? pro Person.

Reservierung per Telefon oder E-Mail empfohlen (da begrenzte Plätze).

