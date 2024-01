Blues Spirit l’après-midi, c’est gratuit !!!! 112 route de Dax Hinx, samedi 31 août 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 14:00:00

fin : 2024-08-31 19:00:00

Des EXPOSITIONS et le Guital Big Trio puis Teddy Costa & The Lobby Boys.

Guital Big Trio assume d’être le plus grand trio du monde, normal, ils sont 4 !

Fervent défenseur de l’interprétation, le Guital Big Trio délivre un Blues empli d’émotions instantanées. Il rend hommage aux Anciens et aux Modernes et fait revivre l’évolution du Mississipi Blues jusqu’au Blues Rock du Swinging London. Une maxime unique

« Si on veut que le Blues ne meure jamais, gardons le vivant ! »

Teddy Costa & The Lobby Boys, sur la route du Blues est une belle rencontre. Influencé par le Blues le plus authentique, il perpétue l’héritage musical fertile et captivant d’hier, tout en ravivant celui-ci pour qu’il soit le reflet de notre époque. La musique du trio infernal est teintée par le beat obsessionnel du Hill Country Blues. De l’énergie, de la générosité.Un blues à consommer sans modération

EUR.

112 route de Dax POLE CULTUREL

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



