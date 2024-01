Théâtre au Vox – « Deux jours pour rompre » 111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage, vendredi 26 avril 2024.

Fort-Mahon-Plage Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

« Quand on a un problème, qui appelle-t-on au secours ? Sa maman bien sûr !

C’est ce que se dit Sylvie, journaliste, en apprenant que la police enquête sur le mariage qu’elle a accepté parce qu’elle était fauchée. Mais il se pourrait bien que Marie, mère fantasque, qui lui promet de tout arranger EN DEUX JOURS, ne fasse que compliquer la situation.

Ajoutez à cela une fille adolescente surdouée qui vient de se faire larguer et qui rentre au bercail, un inspecteur intransigeant dont le commissariat a brûlé et un fiancé parfait prêt à faire sa demande…

Autant de mèches allumées pour une explosion… de rires ! »

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

111 avenue de la plage

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-03 par SIM Hauts-de-France – OT DE FORT MAHON