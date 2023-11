VISITE DE LA CAVE GRATIEN & MEYER AUX FLAMBEAUX 110 Route de Montsoreau Saumur, 1 avril 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Une visite insolite lors de laquelle vous sillonnerez les galeries plongées dans l’obscurité et découvrirez les caves comme vous ne les avez jamais vues. Éclairés à la lumière de la flamme, suivez le guide et apprenez en plus sur cette belle maison..

2024-04-01 fin : 2024-04-01 . EUR.

110 Route de Montsoreau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This unusual tour takes you through the darkened galleries to discover the cellars as you’ve never seen them before. Illuminated by candlelight, follow the guide and learn more about this beautiful house.

Haga un recorrido insólito por las galerías a oscuras y descubra las bodegas como nunca las había visto. Iluminado por la luz de la llama, sigue al guía y aprende más sobre esta hermosa casa.

Eine ungewöhnliche Führung, bei der Sie durch die im Dunkeln liegenden Galerien gehen und die Keller entdecken, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Folgen Sie dem Führer und erfahren Sie mehr über dieses schöne Haus, das nur durch das Licht einer Flamme beleuchtet wird.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire