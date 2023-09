Atelier Potion magique 11 Place du Prieuré Montréal Catégories d’Évènement: Montréal

Yonne Atelier Potion magique 11 Place du Prieuré Montréal, 17 avril 2024, Montréal. Montréal,Yonne .

2024-04-17 fin : 2024-04-17 . EUR.

11 Place du Prieuré La Maison Hirondelle

Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay Détails Catégories d’Évènement: Montréal, Yonne Autres Lieu 11 Place du Prieuré Adresse 11 Place du Prieuré La Maison Hirondelle Ville Montréal Departement Yonne Lieu Ville 11 Place du Prieuré Montréal latitude longitude 47.54213;4.03647

11 Place du Prieuré Montréal Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/