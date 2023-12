Journée du cheval 11 Lieu-dit Le Poitevin Draché, 1 décembre 2023, Draché.

Draché,Indre-et-Loire

Venez découvrir l’équitation durant cette journée découverte, axé sur le bien être avec baptême poney, animations, ateliers créatifs (attrape-rêves), démonstration des métiers du cheval avec notre maréchal ferrant et notre ostéopathe équin..

2024-09-08 fin : 2024-09-08 18:00:00. EUR.

11 Lieu-dit Le Poitevin

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover horse-riding during this day of discovery, focused on well-being, with a pony ride, entertainment, creative workshops (dream-catchers) and demonstrations of horse-related professions by our farrier and equine osteopath.

Venga a descubrir la equitación durante esta jornada de descubrimiento, centrada en el bienestar con un paseo en poni, animaciones, talleres creativos (atrapasueños) y demostraciones de oficios relacionados con los caballos con nuestro herrador y nuestro osteópata equino.

Entdecken Sie das Reiten während dieses Entdeckungstages, der auf das Wohlbefinden ausgerichtet ist, mit Ponytaufen, Animationen, kreativen Workshops (Traumfänger), Vorführungen von Pferdeberufen mit unserem Hufschmied und unserem Pferdeosteopathen.

