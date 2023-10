JEUDI… JE LIS ! – VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 16 novembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

« Jeudi… Je lis ! » pour les amoureux de la lecture.

Vous aimez lire ? Vous avez envie de partager vos impressions de lectures, échanger des avis sur des auteurs et des livres « coups de cœur », découvrir de nouveaux horizons littéraires, en toute convivialité et en toute liberté ?

Alors, les soirées partage de lectures « Jeudi… Je lis », sont pour vous !.

2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



« Thursday? Je lis! » for book lovers.

Do you enjoy reading? Would you like to share your reading impressions, exchange opinions on authors and favorite books, and discover new literary horizons, in a friendly and free atmosphere?

Then the « Jeudi? Je lis » reading evenings are for you!

« ¿El jueves? Je lis! » para los amantes de los libros.

¿Le gusta leer? ¿Le gustaría compartir sus impresiones sobre la lectura, intercambiar opiniones sobre autores y libros favoritos y descubrir nuevos horizontes literarios en un ambiente amistoso y libre?

Entonces las veladas de lectura « Jeudi? Je lis » son para usted

« Donnerstag? Ich lese! » für Leseliebhaber.

Sie lesen gerne? Sie haben Lust, Ihre Leseeindrücke mit anderen zu teilen, Meinungen über Autoren und Lieblingsbücher auszutauschen und neue literarische Horizonte zu entdecken – in aller Geselligkeit und Freiheit?

Dann sind die Leseaustauschabende « Jeudi? Je lis » sind genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE