10ème Rando Tour Wagner & Associés Colmar, dimanche 23 juin 2024.

Bernard HINAULT, vainqueur de 5 Tour de France, sera présent tout au long de l’événement et vous aurez ainsi l’opportunité de sillonner les routes alsaciennes à ses côtés.

Lors de cette manifestation, vous aurez l’occasion d’arpenter les monts et vaux entre vignoble et colline en choisissant l’un des 3 parcours inédits au départ du siège de Wagner & Associés 175 avenue d’Alsace à Colmar à partir de 7 heures.

Circuit 1 117 km et 2 198 m de dénivelé en passant par Riquewihr, le Col de Chamont, Lapoutroie, Orbey, Le Linge, Trois-Epis et Husseren-les-Châteaux.

Circuit 2 90 km et 1 589 m de dénivelé en passant par Riquewihr, le Col de Chamont, Lapoutroie, Orbey, Trois-Epis et Wettolsheim.

Circuit 3 38 km et 281 m de dénivelé en passant par Riquewihr, Ammerschwihr, Turckheim et Wettolsheim.

Des ravitaillements seront installés tout au long de ces circuits pour votre confort. Les participants du petit parcours bénéficieront également d’un ravitaillement.

A l’arrivée, vous pourrez profiter d’un barbecue gourmand pour partager un moment convivial et échanger avec notre parrain Bernard HINAULT.

Les frais d’inscription sont de 40 € et donnent droit à 1 maillot cycliste adapté, au déjeuner barbecue et aux ravitaillements. 10 € sont reversés au Vélo Club de Sainte-Croix-en-Plaine et 5 € à une association. Pour être assuré d’avoir votre taille de maillot, l’inscription doit avoir lieu avant le 15 avril, au plus tard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 07:00:00

fin : 2024-06-23

175 avenue d’Alsace

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est randotour@wagnerassocies.fr

