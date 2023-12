Pièce de théâtre « Le jour d’après » 109 Rue du Coquillot Canisy, 1 juin 2024 20:30, Canisy.

Canisy,Manche

Le 6 Juin 1944 dans un immeuble de Normandie, deux couples d’origine sociale différente se réfugient dans une cave lors d’une alerte aérienne. Durant ce huis clos chaque protagoniste va se découvrir et révéler des secrets jusqu’alors bien cachés. Les périls de la guerre exacerbent les passions et provoquent des règlements de comptes inattendus. Collaboration, antisémitisme et résistance sont au cœur des échanges..

2024-06-01 20:30:00

109 Rue du Coquillot Saint-Ebremond-de-Bonfossé

Canisy 50750 Manche Normandie



On June 6, 1944, in a Normandy apartment building, two couples from different social backgrounds take refuge in a cellar during an air raid. During this closed-door situation, each of the protagonists discovers the other and reveals secrets that were previously well hidden. The perils of war exacerbate passions and provoke unexpected settling of scores. Collaboration, anti-Semitism and resistance are at the heart of the exchanges.

El 6 de junio de 1944, en un edificio de Normandía, dos parejas de orígenes sociales diferentes se refugian en un sótano durante un ataque aéreo. Durante esta situación a puerta cerrada, cada uno de los protagonistas descubre su verdadero yo y revela secretos hasta entonces bien ocultos. Los peligros de la guerra exacerban las pasiones y provocan inesperados ajustes de cuentas. Colaboración, antisemitismo y resistencia están en el centro de los intercambios.

Am 6. Juni 1944 suchen zwei Paare unterschiedlicher sozialer Herkunft in einem Wohnhaus in der Normandie während eines Fliegeralarms Zuflucht in einem Keller. Während dieser Zeit hinter verschlossenen Türen entdecken die beiden Protagonisten sich selbst und ihre bis dahin gut verborgenen Geheimnisse. Die Gefahren des Krieges verschärfen die Leidenschaften und führen zu unerwarteten Abrechnungen. Kollaboration, Antisemitismus und Widerstand stehen im Mittelpunkt des Geschehens.

