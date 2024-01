LA YEGROS 109 – L’Embarcadère Montlucon, samedi 13 avril 2024.

Style : Latin Digital FolkloreL’artiste la plus magnétique du continent sud-américain, revient avec un nouvel album !Couronnée reine incontestée de la nu-cumbia, La Yegros, entourée par les mêmes complices qui l’épaulent depuis une dizaine d’années, s’est attelée à l’enregistrement de son quatrième album, qui tranche dans sa discographie et sortira en mars 2024. Quoique son folklore personnel est toujours enraciné dans les expressions populaires sud-américaines, La Yegros absorbe désormais les musiques contemporaines mondialisées, tout en abordant des sujets intimes, souvent mélancoliques voire douloureux, qu’elle surmonte avec le même ressort qui l’anime en concert. Rien n’entrave la tornade argentine, d’autant plus passionnante que des considérations personnelles a?eurent aujourd’hui sous le vernis des ambiances festives auxquelles elle met le feu.Un concert à danser à ne pas manquer !

Tarif : 16.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03