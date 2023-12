Châteaux en fête – Repaire de la Vergne 109 impasse de la Vergne Mareuil en Périgord, 1 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

EXPOSITION ET STAGE DE PEINTURE

Sybille Waroux-Marselier nous entraine dans sa réécriture picturale à découvrir au fil de son exposition puis dans les stages proposés. « Aquarelles en libertés » du 17 au 22 avril et « Balades en aquarelles/carnet de voyage » du 23 au 27 avril 2024

10€ par personne, avec goûter offert

Cette animation est prévue en intérieur

Fournitures à apporter

Réservation recommandée en ligne ou à syboule@gmail.com.

2024-04-17 fin : 2024-04-27 18:00:00. .

109 impasse de la Vergne Repaire de la Vergne

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



EXHIBITION AND PAINTING WORKSHOP

Sybille Waroux-Marselier draws us into her pictorial rewriting, to be discovered in the course of her exhibition and then in the workshops on offer. « Aquarelles en libertés » from April 17 to 22 and « Balades en aquarelles/carnet de voyage » from April 23 to 27, 2024

10? per person, with complimentary snack

This activity is indoors

Bring your own supplies

Reservations recommended online or at syboule@gmail.com

EXPOSICIÓN Y CURSO DE PINTURA

Sybille Waroux-Marselier nos embarca en un viaje a través de su reescritura pictórica, que se descubrirá en el transcurso de su exposición y después en los cursos propuestos. « Aquarelles en libertés » del 17 al 22 de abril y « Balades en aquarelles/carnet de voyage » del 23 al 27 de abril de 2024

10? por persona, con aperitivo de cortesía

Esta actividad tendrá lugar en el interior

Trae tu propio material

Se recomienda reservar en línea o en syboule@gmail.com

AUSSTELLUNG UND MALKURS

Sybille Waroux-Marselier nimmt uns mit in ihre malerische Neufassung, die Sie im Laufe ihrer Ausstellung und anschließend in den angebotenen Praktika entdecken können. « Aquarelle en libertés » vom 17. bis 22. April und « Balades en aquarelles/carnet de voyage » vom 23. bis 27. April 2024

10? pro Person, mit kostenlosem Imbiss

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Materialien müssen mitgebracht werden

Reservierung online oder unter syboule@gmail.com empfohlen

Mise à jour le 2023-11-27 par Groupe CDT 24