« 1000 Mains à la Pâte » Valorisation du Chemin de Compostelle Figeac, samedi 20 avril 2024.

L’opération de 1000 mains à la pâte s’inscrit dorénavant dans le paysage lotois comme un exemple de coopération entre territoires.

Elle s’adresse aux habitants et bénévoles d’associations dans l’esprit de mettre en valeur et de tisser du lien humain autour du chemin.

Inscription indispensable avant le 15 !

Secteur de Figeac

Nettoyage et construction de murets sur le GR6

L’Opération 1000 mains à la pâte permettra le débroussaillage et la bâtisse de murets en pierres sèches . Elle a pour but de mettre en valeur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ses variantes. Les chantiers sont regroupés sur le secteur de « la pierre levée » près de Figeac. EUR.

Surgié

Figeac 46100 Lot Occitanie 1000mainsfigeacsite@gmail.com

