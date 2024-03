100% NATURE – 74 Haute-Savoie Chalet ARVEL Les Gets, dimanche 7 juillet 2024.

100% NATURE – 74 Haute-Savoie Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 – 14 juillet Chalet ARVEL 8 jours (dimanche au dimanche) :560 €

Cotisation annuelle familiale : 12€

Cotisation mairie inscriptions collectives : 60.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T10:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-14T00:30:00+02:00 – 2024-07-14T16:58:00+02:00

SITUATION :

le chalet se situe aux Gets en Haute-Savoie, à 1200m d’altitude en pleine montagne. Le village typiquement montagnard permet de belles balades avec des vues exceptionnelles sur le nord des Alpes et le Mont Blanc.

ACTIVITÉS :

un séjour durant lequel les jeunes partiront à la découverte des forêts

alpines et des espaces naturels pour observer et être sensibiliser à la faune/flore de Haute-Savoie.

Ils pourront s’initier au tir à l’arc avec un intervenant spécialisé.

Baignade dans un lac qui se situe au coeur des montagnes dans un cadre préservé tel un vrai paysage de carte postale. Ils fabriqueront une fusée à eau en découvrant le principe d’action / réaction et les spécificités de l’air et de l’eau. Une démarche d’apprentissage scientifique et ludique.

Les jeunes découvriront un village Haut Savoyard et ses spécificités : architecture des chalets, paysages.

En fonction de la météo, une nuit sous tente pourra être mise en place.

Le programme sera complété par de grands jeux réalisés par les équipes d’animation (jeux sportifs, construction de cabanes, jeux de société, animations au village).

Le programme sera ajusté avec les jeunes pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur séjour

Chaque soir, une veillée viendra clore la journée sur une note de bonne humeur et de calme.

