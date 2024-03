100 clubs sportifs pour les jeux 2024 – Visite commentée Centre Pompidou – Metz Metz, samedi 1 juin 2024.

100 clubs sportifs pour les jeux 2024 – Visite commentée Nous accueillons gracieusement 100 associations et clubs sportifs, professionnels ou amateurs, à venir découvrir nos expositions et l’architecture emblématique du Centre Pompidou-Metz en 2024. 1 juin – 30 septembre Centre Pompidou – Metz Gratuit sur inscription, dans la limite de 30 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-30T10:00:00+02:00 – 2024-09-30T18:00:00+02:00

À l’occasion des Jeux 2024, le Centre Pompidou-Metz s’engage à relever le défi des Jeux !

Saisissant cette formidable opportunité pour créer des liens entre le monde du Sport et celui de la Culture, nous faisons le pari d’accueillir gracieusement 100 associations et clubs sportifs, professionnels ou amateurs, à venir découvrir nos expositions et l’architecture emblématique du Centre Pompidou-Metz en 2024.

Cette invitation est adressée à tous les acteurs sportifs du territoire Grand Est.

Au programme, découverte du musée et visite d’une exposition au choix.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est Le Centre Pomidou-Metz est conçu comme une expérience unique, un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent toute l'année des évènements.

C’est un lieu exceptionnel, grâce à l’architecture de Shigeru Ban et de Jean de Gastines ; généreux, car les publics sont au coeur du projet ; d’excellence, par une programmation pluridisciplinaire fondée sur des expositions temporaires innovantes et de niveau international conçues et réalisées à Metz.

