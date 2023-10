Théâtre en jardins et en lieux improbables : Château des Carpathes 1 rue Paul Louis Grenier Guéret, 24 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Venez frissonner avec cette fantastique aventure gothique signée Jules Verne…

Par quel sortilège, la Stilla, célèbre cantatrice italienne morte sur scène réapparaît au sommet du donjon d’un vieux château en ruine dans les Carpathes ?

Qui est cet inquiétant baron Rodolphe de Gortz, qui s’était follement épris d’elle ?

Le fiancé de cette diva, le jeune comte Franz de Télek réussira-t-il à résoudre ce mystère et à lutter contre tous les dangers qui hantent les profondes et sombres forêts de la Transylvanie….

2024-05-24 fin : 2024-05-24 . EUR.

1 rue Paul Louis Grenier Tremplin Nature

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and thrill to this fantastic gothic adventure by Jules Verne?

By what spell does La Stilla, a famous Italian singer who died on stage, reappear atop the keep of a ruined castle in the Carpathian Mountains?

Who is the ominous Baron Rodolphe de Gortz, who had fallen madly in love with her?

Will the diva’s fiancé, young Count Franz de Télek, be able to solve the mystery and combat all the dangers that haunt the deep, dark forests of Transylvania?

Ven y emociónate con esta fantástica aventura gótica de Julio Verne?

¿Cómo reapareció La Stilla, una famosa cantante italiana que murió en el escenario, en lo alto de la mazmorra de un castillo en ruinas de los Cárpatos?

¿Quién es el inquietante barón Rodolphe de Gortz, que se había enamorado perdidamente de ella?

¿Podrá el prometido de la diva, el joven conde Franz de Télek, resolver el misterio y combatir todos los peligros que acechan en los profundos y oscuros bosques de Transilvania?

Dieses fantastische Gothic-Abenteuer aus der Feder von Jules Verne lässt dich erschauern!

Durch welchen Zauber taucht die Stilla, eine berühmte italienische Sängerin, die auf der Bühne starb, auf dem Bergfried einer alten Burgruine in den Karpaten wieder auf?

Wer ist der unheimliche Baron Rudolf von Gortz, der sich unsterblich in sie verliebt hatte?

Wird es dem Verlobten der Diva, dem jungen Grafen Franz von Télek, gelingen, das Geheimnis zu lüften und die Gefahren zu bekämpfen, die in den tiefen, dunklen Wäldern Transsylvaniens lauern?

