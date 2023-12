Concert Maar 1 rue Henri Sergent Audierne, 19 avril 2024, Audierne.

Audierne Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

.

Elsa Corre – Rebecca Roger Cruz – Charlotte Espieussas.

Elles ont placé leur trio sous le signe de la féminité, de la mer

et du bouillonnement créatif qui les anime. Embarquement

immédiat pour une traversée musicale à capella.

La première de Douarnenez est nourrie du répertoire

traditionnel de la Bretagne et de la Galice. La seconde a

forgé son timbre lyrique dans son Venezuela natal, mais aussi

en Colombie et en Andalousie. Le chant de la troisième est

construit entre sa terre d’Occitanie, l’Italie et le Mexique.

Elles ont mis en commun leurs talents pour une séduisante

création musicale sur le thème de l’eau.

Voix et percussions : Elsa Corre et Rebecca Roger Cruz

Voix, accordéon et percussions Charlotte Espieussas.

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille

Durée : 1h15 10€

Billetterie : Théâtre de Cornouaille : 02 98 55 98 55

billeterie@theatre-cornouaille.fr

.

1 rue Henri Sergent Esquibien

