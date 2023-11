CONFÉRENCE : « POURQUOI PAS JAMES COOK ? » 1 rue Duruy Saumur, 16 mai 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conférence animée par Françoise Thibaut, professeur émérite des universités, membre correspondant de l’Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques)..

2024-05-16 fin : 2024-05-16 . EUR.

1 rue Duruy

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Hosted by Françoise Thibaut, Professor Emeritus at the University of Paris and corresponding member of the Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques).

Conferencia de Françoise Thibaut, profesora emérita de las Universidades, miembro correspondiente del Instituto de Francia (Académie des Sciences Morales et Politiques).

Konferenz unter der Leitung von Françoise Thibaut, emeritierte Universitätsprofessorin, korrespondierendes Mitglied des Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques).

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire