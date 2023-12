Les Beatles dans le Bocage 1 Rue des Halles Vire Normandie, 7 avril 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

L’orchestre symphonique éphémère du conservatoire, accompagné de quelques invités, vous propose de découvrir son nouveau répertoire autour des albums les plus célèbres des Beatles. Cela sera également l’occasion de réentendre certains morceaux du répertoire de l’an passé qui mettait en valeur le patrimoine et les traditions du bocage virois..

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



