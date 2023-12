Fanny Ruwet : en rodage 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Somme Fanny Ruwet : en rodage 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier, 8 juin 2024, Saint-Riquier. Saint-Riquier Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08 . Nouveau spectacle en rodage

Après un premier show (Bon anniversaire Jean, en streaming sur Canal+), un roman (Bien sur que les poissons ont froid, dispo en librairie) un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec un nouveau spectacle. Elle vous citerait bien les thèmes qui y sont abordés, mais c’est toujours en cours d’écriture. Donc tout ce qu’on peut promettre : c’est que ça sera drôle. A Savoir : Seule en scène

Interprète : Fanny Ruwet

Tarif : TP: 20€ / TR et abonnés : 18 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – TERRES ET MERVEILLES Détails Catégories d’Évènement: Saint-Riquier, Somme Autres Code postal 80135 Lieu 1 Rue des Écoles des Filles Adresse 1 Rue des Écoles des Filles Ville Saint-Riquier Departement Somme Lieu Ville 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Latitude 50.13516 Longitude 1.94737 latitude longitude 50.13516;1.94737

1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-riquier/