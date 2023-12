Maitresse à plein temps 1 Rue des Écoles des Filles Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 . « Un amant, ça amuse, ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup. Ça amène de l’imprévu, sinon, ça s’appelle un mari ».

Un amant pimente la vie. En avoir deux, la complique. Patricia va en faire l’amer constat quand ses deux amants s’installent chez elle. Mais Patricia a une solution. Les femmes ont toujours la solution ! Une comédie délirante digne héritière de Feydeau. Ça n’arrête pas, ça fuse, ça crie, ça s’étonne, ça détonne ! Comédie

Tarif : TP: 19 € / TRéduit 17€ / Tarif jeune : 14 € .

1 Rue des Écoles des Filles

Saint-Riquier 80135 Somme

